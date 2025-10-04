В Татарстане убрано 50% площадей сахарной свеклы

Обработано 67% плановых площадей почвы

Фото: Реальное время

В Татарстане убирают урожай. Предстоящие уборочные площади — 380 тыс. га, значительные объемы по подсолнечнику — 205 тыс. га, по кукурузе — 90 тыс. га. Об этом сказал министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Собрали половину плана по сахарной свекле — 27 тыс. га, это 1 млн 290 тыс. тонн. Заготовили 458 тыс. тонн сырья, переработали 390 тыс. тонн, сделали больше 50 тыс. тонн сахара.

Обработали 67% плановых площадей почвы — 1 млн 51 тыс. га, в том числе с углублением — 400 тыс. га. В день обрабатывают больше 28 тыс. га.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Заготовили 83% кормов от плана — 33,3 ц.к.ед на 1 условную голову. Кукурузы на силос убрали 58% от плана — 72,7 тыс. га из 125 тыс. га. Заготовили 60% силоса от плана — 2 млн 232 тыс. тонн. В Дрожжановском, Балтасинском, Буинском, Лаишевском районах убрано больше 80% площадей.

На поддержку личных подсобных хозяйств в 2025 году дадут 711 млн руб. — на 264 млн руб. больше, чем в прошлом году. Увеличили субсидии: на корову — до 6300 руб., на козоматку — до 1 тыс. руб., на мини-фермы — до 1 млн руб., на нетелей и первотелок — до 80 и 90 тыс. руб. соответственно.

С 2025 года для субсидий нужно подтверждать затраты. Уже выдали 440 млн руб. Субсидии получили 26 882 хозяйства. На содержание коров дадут 534 млн руб. Отказали в субсидиях по 2 тыс. заявок из-за отсутствия документов.

Хорошо подали заявки на субсидии в Атнинском, Апастовском, Арском, Алексеевском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Тюлячинском районах.

Елизавета Пуншева