В Татарстане выполнение программы «Наш двор» составляет 99,7%

В программе участвовали 677 дворов в 16 районах

В Татарстане почти закончили работы по программе «Наш двор» — выполнение составляет 99,7%. Об этом сообщила Арина Петрова на совещании в Доме Правительства республики.

В программе участвовали 677 дворов в 16 районах, на сегодня приняли 412 дворов.

Дорожные работы закончили 26 сентября, последним стали Набережные Челны. Наружное освещение установили к 24 сентября, последние работы были в Казани. Монтаж оборудования готов на 99%, осталось закончить работы в 10 дворах до 5 октября.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За полгода нашли 604 нарушения, за неделю все замечания по освещению и дорогам устранили, отметила Петрова.

Приемка дворов продолжается, за две недели проверят 215 дворов, все замечания надо убрать до конца октября.

На данный момент идет подготовка программы на 2026 год. Задача — подготовить протоколы собраний собственников по топ-200 дворам. Протоколы загрузили 6 районов, еще три продолжают работу.

Елизавета Пуншева