Рэпера Р.Diddy приговорили к четырем годам тюрьмы

Ему также выписали штраф на $500 тыс.

Фото: скриншот из видео «노래방 퍼프대디(p diddy) - (prince of the party)파티의왕자 (cover)» с канала «지호jay» Источник : https://realnoevremya.ru/news/354849-obvinyaemyy-v-ubiystve-tupaka-nazval-zakazchikom-prestupleniya-rdiddy

Суд приговорил рэпера Р.Diddy (Шона Комбса) к 4 годам и двум месяцам тюрьмы за перевозку женщин через границы с целью вовлечения в проституцию. Его также оштрафовали на $500 тыс., сообщает NBC News.

В июле суд присяжных признал рэпера виновным в двух эпизодах перевозки женщин для занятия проституцией, но оправдал по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и рэкете. Обвинение просило приговорить его к 11 годам тюрьмы.

Рэпер был арестован в сентябре прошлого года после обвинений в насилии и торговле людьми.

Елизавета Пуншева