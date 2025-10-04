Рэпера Р.Diddy приговорили к четырем годам тюрьмы
Ему также выписали штраф на $500 тыс.
Суд приговорил рэпера Р.Diddy (Шона Комбса) к 4 годам и двум месяцам тюрьмы за перевозку женщин через границы с целью вовлечения в проституцию. Его также оштрафовали на $500 тыс., сообщает NBC News.
В июле суд присяжных признал рэпера виновным в двух эпизодах перевозки женщин для занятия проституцией, но оправдал по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и рэкете. Обвинение просило приговорить его к 11 годам тюрьмы.
Рэпер был арестован в сентябре прошлого года после обвинений в насилии и торговле людьми.
