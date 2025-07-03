Рэперу P. Diddy отказано в освобождении под залог до вынесения приговора

Суд в Нью-Йорке решил оставить рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс) под стражей до вынесения приговора. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Представители обвинения настаивали на том, что артист может сбежать за границу, так как у него есть средства и возможности для этого.

— В случае выхода на свободу он может покинуть страну, — подчеркнули прокуроры.

Согласно информации NBC News, приговор может быть вынесен 3 октября, но адвокаты рэпера могут попросить перенести заседание на более раннюю дату. Обвинение рассчитывает, что Комбс получит наказание около 5 лет.

Недавно присяжные признали P. Diddy виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но невиновным в более серьезных обвинениях, таких как вымогательство и торговля людьми, которые могли привести к пожизненному заключению.

Рэпер был арестован в сентябре прошлого года после обвинений в насилии и торговле людьми.