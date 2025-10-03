Судебные приставы в Татарстане выманили должника «ремонтом лодочного мотора»

С 11 июня 2024 года он задолжал более 2 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане судебные приставы нашли уклоняющегося от выплаты долга в размере более 2 млн рублей через популярную площадку для публикации объявлений. Об этом сообщили в ГУ ФССП по республике.

С 11 июня 2024 года мужчина игнорировал извещения, повестки и не проживал по месту регистрации, скрываясь от приставов.

Ситуация изменилась после того, как сотрудники обнаружили объявление, размещенное в интернете, где должник предлагал услуги по ремонту лодочных моторов, редукторов и гидроподъемов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Приставы разработали план: один из них под видом клиента записался на ремонт лодочного мотора к должнику. 17 сентября 2025 года, вместо ожидаемого клиента, мужчину встретили судебные приставы в форме.

В сентябре судебные приставы Тукаевского района арестовали половину автомобиля Mercedes-Benz у должника, задолжавшего другому физлицу 1,3 млн рублей.



Рената Валеева