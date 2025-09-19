В Татарстане арестовали половину Mercedes-Benz должника из-за долга в 1,3 млн рублей

После обнаружения транспортное средство было арестовано в соответствии со статьей 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

Фото: Максим Платонов

Судебные приставы Тукаевского района Татарстана арестовали половину автомобиля Mercedes-Benz у должника, задолжавшего другому физлицу 1,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по республике.



После обнаружения транспортное средство было арестовано в соответствии со статьей 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» для обеспечения его сохранности и дальнейшей реализации. Приставы отмечают, что арест также предотвращает возможные попытки должника незаконно распорядиться имуществом, что может повлечь уголовную ответственность по статье 312 УК РФ.

Для обеспечения сохранности автомобиль был передан взыскательнице по акту приема-передачи на ответственное хранение. В дальнейшем транспортное средство будет направлено на оценку рыночной стоимости. После реализации автомобиля вырученные средства будут направлены на погашение задолженности.

Ранее казанец, задолжавший банку более 1,2 млн рублей, сам приехал на своем автомобиле к судебным приставам Приволжского районного отделения, не подозревая, что станет «подарком» для исполнительной службы.

Рената Валеева