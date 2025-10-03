Мировые цены на говядину достигли исторического максимума

Они достигли рекордных $6,9 за килограмм

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость говядины на мировых рынках достигла рекордных $6,9 за килограмм. Об этом свидетельствуют анализ РИА «Новости» данных Всемирного банка и комментарий эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.

Согласно анализу, цены на говядину в сентябре продолжали расти четвертый месяц подряд, достигнув максимального уровня с начала 1960 года (самые ранние доступные данные). Это на 0,6% выше, чем в августе, и почти на 10% выше, чем годом ранее.

— Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США и Китая, высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой, — пояснила Рокотянская.

Эксперт также отметила, что изменение климата приводит к засухам, которые сокращают площади пастбищ и приводят к росту стоимости кормов. В США, одном из крупнейших в мире производителей говядины, в текущем году из-за этого фактора поголовье коров упало до минимума с 1951 года.

В Татарстане незначительное увеличение стоимости зафиксировано на говядину (629 рублей), баранину (828 рублей) и сливочное масло (1 026 рублей).



Рената Валеева