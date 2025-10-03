В октябре в Казани организуют бесплатные тренировки с собаками
Занятия охватят разные направления кинологического спорта и полезные навыки для комфортной жизни питомца в городе
В октябре казанцев и их собак ждут бесплатные занятия для начинающих собаководов, которые пройдут на четырех площадках города. Тренировки проведет специалист по поведению собак Полина Кучеева, сообщает пресс-служба мэрии.
Питомцы научатся выполнять базовые команды, проходить полосу препятствий на скорость и находить предметы по запаху. Занятия охватят разные направления кинологического спорта и полезные навыки для комфортной жизни питомца в городе.
Расписание занятий:
- 5 октября в 15:00, Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького: дрессировка по ралли-обидиенсу — прохождение трассы с выполнением команд.
- 12 октября в 15:00, площадка для выгула собак в Парке «Крылья Советов»: «Щенячий час» — занятие, адаптированное для щенков.
- 19 октября в 15:00, Горкинско-Ометьевский лес: обучение поиску предметов — ноузворк.
- 26 октября в 15:00, Парк им. Урицкого: тренировка по преодолению полосы препятствий — аджилити.
К участию в занятиях допускаются щенки в возрасте от трех с половиной месяцев, прошедшие период карантина, вакцинированные и обработанные от паразитов.
