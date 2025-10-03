Исследование: переплата по ипотеке на новостройки в ПФО составит 2,2 млн рублей

Жителям округа оптимальный платеж по ипотеке обойдется в 64 тысячи рублей

Фото: Динар Фатыхов

Для жителей ПФО оптимальный платеж при покупке жилья в ипотеку составляет 64 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру».

Согласно исследованию, для получения ипотеки в размере 4,7 млн рублей с доходом в 128 тысяч рублей, жителям ПФО потребуется ежемесячно выплачивать 64 тысячи рублей в течение 111 месяцев. В этом случае итоговая переплата по ипотеке составит 2,2 млн рублей.

В целом по России оптимальный платеж по ипотеке на первичное жилье составляет 76,5 тыс. рублей. При таком платеже оптимальный срок кредитования — 11,3 года, а итоговая переплата — 3,3 млн рублей.

Однако ситуация со вторичным жильем в России выглядит менее оптимистично. Чтобы достичь оптимального платежа в 76,5 тыс. рублей, заемщикам приходится максимально растягивать срок кредитования — до 30 лет и более. В результате, переплата по такой ипотеке может достигать 24,3 млн рублей, что в шесть раз превышает сумму самой ипотеки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На ситуацию на рынке ипотечного кредитования оказывает влияние снижение ключевой ставки Центробанком. Средняя ставка по рыночной ипотеке на 22 сентября достигла 22,5% годовых, что на 4% меньше, чем до первого снижения ключевой ставки в этом году.



Для жителей ПФО, при ипотеке на вторичное жилье в размере 3 млн рублей и доходе в 128 тыс. рублей, ставка по ипотеке составит 22,9%. Оптимальный ежемесячный платеж — 64 тыс. рублей, а оптимальный срок кредитования — 121 месяц. Итоговая переплата в этом случае составит 4,6 млн рублей.

С 22 октября 2025 года в России начнут свою деятельность ипотечные микрокредитные компании (МКК), созданные для реализации госпрограмм по расширению доступности жилья в регионах.



Рената Валеева