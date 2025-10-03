В России появятся региональные ипотечные микрокредитные компании

В каждом регионе может быть создана только одна такая компания

Фото: Динар Фатыхов

С 22 октября 2025 года в России начнут свою деятельность ипотечные микрокредитные компании (МКК), созданные для реализации госпрограмм по расширению доступности жилья в регионах. Соответствующий закон вступит в силу в указанный срок, сообщили в ЦБ.

Особенностью новых финансовых институтов является то, что 100% акций ипотечных МКК будут принадлежать исключительно субъектам России. При этом в каждом регионе может быть создана только одна такая компания.

Надзор за деятельностью ипотечных МКК и ведение их перечня будет осуществлять Банк России. Это позволит обеспечить прозрачность и надежность работы новых участников рынка.

В целях адаптации ипотечных МКК к новым условиям Банк России установил мораторий на применение к ним ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Мораторий будет действовать до 31 марта включительно, что даст компаниям время для налаживания операционной деятельности и формирования конкурентоспособных предложений.

Россиянам, берущим ипотеку во второй половине 2025 года, придется переплатить столько, что на эту сумму можно будет купить несколько квартир. Переплата по ипотеке позволит приобрести семь квартир в Казани, в Москве — четыре.

Рената Валеева