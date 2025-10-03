Минэнерго: запрет на экспорт дизеля пока не планируется

На этой неделе Кабмин продлил до конца года запрет на вывоз бензина за рубеж

Фото: Максим Платонов

Минэнергетики России в настоящее время не рассматривает введение эмбарго на экспорт дизельного топлива для его производителей. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

На этой неделе правительство продлило до конца года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров.

Кроме того, был введен запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также прочих газойлей для компаний, не являющихся производителями, включая трейдеров, нефтебазы и организации с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.

Рената Валеева