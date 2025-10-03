«Ак Барс» объявил состав на матч с «Амуром» в Казани

Барабанов и Билялов остались вне заявки на игру

Фото: Реальное время

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани в 19.00 по московскому времени.

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов пропустит встречу, хоккеист не попал в заявку на игру. Его место в первом звене займет Дмитрий Яшкин, который сыграет с Кириллом Семеновым и Владимиром Алистровым. Защитник Артемий Князев уступил место в заявке Константину Лучевникову.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вратарь Тимур Билялов также остался вне списка заявленных на матч игроков. Травмированного голкипера в воротах «Ак Барса» заменит Михаил Бердин, а запасным заявлен Максим Арефьев.

Состав «Ак Барса»: Бердин (Арефьев); Яшкин — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Денисенко — Хмелевский — Галимов, Карпухин — Марченко; Байро — Сафонов — Пустозеров, Фальковский — Лучевников; Дыняк — Фисенко — Кателевский, Жулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире матч между «Ак Барсом» и «Амуром» покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.00 по московскому времени. В воскресенье команды проведут еще один очный поединок в Казани.

«Ак Барс» занимает девятое место в Восточной конференции с девятью очками, «Амур» идет десятым, отставая от казанцев на один балл.



Зульфат Шафигуллин