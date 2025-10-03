В Роскомнадзоре обязали передавать права от телеграм-каналов своему боту

Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой соцсети нет

Роскомнадзор ввел новую процедуру подтверждения владения телеграм-каналами, требующую от создателей предоставлять специальному боту ведомства права администратора. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

Согласно новому порядку, после подачи заявления на регистрацию через портал «Госуслуги» владелец канала должен запустить официальный бот Роскомнадзора и предоставить ему права администратора. Система автоматически сопоставит номер регистрации, полученный на «Госуслугах», с данными, введенными в боте.

— Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет, — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Несоблюдение данного требования приведет к возврату заявления с формальным отказом и необходимости повторного прохождения всей процедуры регистрации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что с ноября 2024 года владельцы телеграм-каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязаны информировать РКН о своей деятельности и проходить процедуру регистрации.

В России планируют ввести штрафы за репосты материалов из каналов, не зарегистрированных в РКН. В настоящее время ФАС может штрафовать рекламодателей, которые размещают рекламу в таких каналах, до 500 тысяч рублей.

Рената Валеева