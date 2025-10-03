Татарстан получит деньги на строительство школ и модернизацию учебных заведений

Всего Мордовия, Татарстан, Чечня и Свердловская область получат более 3,6 млрд рублей на эти цели

Фото: Артем Дергунов

Правительство России выделит Татарстану финансирование на строительство новых школ, а также на модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей. Об этом стало известно на заседании правительства, пишет пресс-служба.

Мишустин подчеркнул, что качественное развитие отечественного образования является приоритетом работы кабмина. В рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» реализуется комплекс мер по созданию и обновлению образовательной инфраструктуры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, республика получит средства на модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей. В 2025 году на эти цели будет направлено более 154 млн рублей, которые будут распределены между Бурятией, Татарстаном и Смоленской областью.

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует расширить список регионов для эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ. Татарстан наряду с Ростовской и Тюменской областями вошел в число регионов, которые присоединятся к пилотному проекту.



Рената Валеева