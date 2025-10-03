Главный тренер УНИКСа Перасович о матче с «Зенитом»: «Наша команда способна на многое»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился своими ожиданиями от предстоящего центрального матча игровой недели Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита».

— Новый чемпионат только недавно стартовал, поэтому УНИКС и «Зенит» находятся на этапе построения командных взаимодействий. На мой взгляд, обоим клубам пока сложно оценить весь имеющийся потенциал, — передает его слова пресс-служба клуба.

По словам тренера, «Зенит» является одним из фаворитов сезона, с сильными баскетболистами в составе.

— Но и наша команда способна на многое. Так что планируем бороться за победу, — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее ожиданиями от матча поделился защитник УНИКСа Денис Захаров. Он отметил, что «Зенит» играет в быстрый баскетбол, и команде нужно постараться остановить их прорывы.

Напомним, что в рамках предсезонной подготовки УНИКС уже проиграл «Зениту» в финале Кубка Кондрашина и Белова со счетом 89:71. Однако 28 сентября, в первом матче сезона 2025/26, казанцы одержали победу над пермской «Пармой» со счетом 103:83.

Рената Валеева