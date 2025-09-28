УНИКС разгромил «Бетсити Парму» в первом матче нового сезона
Встреча завершилась в пользу хозяев паркета со счетом 103:83
В Единой лиге ВТБ официально стартовал новый сезон 2025/26. В первом матче казанский УНИКС встретился с пермской «Пармой». Встреча завершилась в пользу хозяев паркета со счетом 103:83 (33:20, 26:21, 26:20, 18:22).
Игру посетило 3,4 тыс. болельщиков.
Лидерами казанцев стали Маркус Бингэм (27 + 5 подборов), Андрей Лопатин (15 + 7 подборов + 5 передач), Пэрис Ли (14 + 8 передач), Дишон Пьер (13).
Лидерами пермяков признаны Брэндан Адамс (20), Глеб Фирсов (16), Александр Шашков (12), Сэндерс (11 + 6 передач + 5 перехватов).
Следующая игра УНИКСа пройдет на выезде в Санкт-Петербурге против «Зенита». Матч состоится 4 октября в 14:00 мск.
Дома казанцы сыграют 11 октября в 16:30 против «Уралмаша». Последние сегодня обыграли «Локомотив-Кубань» со счетом 85:86 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28).
