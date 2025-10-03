Захаров «рассекретил» тактику «Зенита» перед матчем с УНИКСом

По его словам, нынешний «Зенит» напоминает ему «Локомотив-Кубань» двухлетней давности

Защитник казанского УНИКСа Денис Захаров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита». Он состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 4 октября.

По словам Захарова, нынешний «Зенит» напоминает ему «Локомотив-Кубань» двухлетней давности, поскольку команду возглавляет экс-наставник кубанцев Александер Секулич.

— Также в Питер перебрались сразу трое баскетболистов из Краснодара. Они играют в быстрый баскетбол, бегут, активны в нападении и защите. Нам нужно постараться остановить их быстрые прорывы и бежать самим, — сказал игрок.

Денис Захаров, выступавший за «Зенит» с 2020 по 2025 год, не считает предстоящий матч принципиальным для себя.

— Не думаю, что мне нужен принципиальный настрой. Мы будем выходить заряженными, как и на любой матч. Постараемся показать агрессивный баскетбол. Победа очень важна как для меня лично, так и для всей команды. Поэтому, повторюсь, не могу сказать, что игра в Санкт-Петербурге станет для меня особенной. Да, я провел в «Зените» много времени, но это спорт, баскетболисты часто меняют клубы. Дополнительной мотивации мне не требуется. Выйдем и будем играть на победу, — подчеркнул Захаров.

Напомним, в рамках «предсезонки» УНИКС уже успел проиграть обновленному «Зениту». В финале Кубка Кондрашина и Белова финальный счет составил 89:71 в пользу петербуржцев.



Рената Валеева