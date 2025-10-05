На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили более 320 млн рублей
Подрядчику предстоит отремонтировать более 7,2 км полотна
На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 323,2 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать более 7,2 км дорожного полотна. Срок выполнения работ — 17 июля 2026 года. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ.
Напомним, недавно в Балтасинском районе отремонтировали 4,4 км автодороги Арбор — Шишинер. В частности, специалисты укрепили обочины и откосы для предотвращения эрозии почвы.
