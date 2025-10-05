Новости общества

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили более 320 млн рублей

18:21, 05.10.2025

Подрядчику предстоит отремонтировать более 7,2 км полотна

На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили более 320 млн рублей
Фото: Елизавета Пуншева

На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 323,2 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать более 7,2 км дорожного полотна. Срок выполнения работ — 17 июля 2026 года. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ.

предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Напомним, недавно в Балтасинском районе отремонтировали 4,4 км автодороги Арбор — Шишинер. В частности, специалисты укрепили обочины и откосы для предотвращения эрозии почвы.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также