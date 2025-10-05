В сентябре российский рынок автокредитов вырос на 17%

Россияне получили займы примерно на 203 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре россияне получили автокредиты примерно на 203 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в августе. При этом в сравнении с сентябрем прошлого года показатель оказался ниже на 18%.

В целом по итогам девяти месяцев в России было выдано автокредитов на сумму более 1,1 трлн рублей. Это на 38% меньше, чем за январь — сентябрь 2024-го. Несмотря на это отставание, разрыв сокращается.

Рост обеспечивают в первую очередь субсидированные программы производителей и госпрограмма, работающие в сегменте новых автомобилей. Потенциал сохраняет и сегмент подержанных машин.

Напомним, с января по сентябрь продажи новых машин в России снизились на 22%.

Галия Гарифуллина