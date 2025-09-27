Иран передал России участок земли для строительства железной дороги

Он необходим для строительства дороги в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: Мария Зверева

Иран передал России участок земли протяженностью 34 километра для строительства железнодорожного участка Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, чьи слова передает агентство SNN.

По словам министра, переданный участок позволит российской компании приступить к строительным работам. Общая протяженность железнодорожного участка составляет 162 километра.

На текущий момент выкуплено около половины необходимых земельных участков под строительство магистрали. Иранские власти планируют завершить процесс выкупа всех территорий до конца иранского календарного года, который завершится в третьей декаде марта 2026 года.

Ранее иранский посол в России заявил, что его государство не стремится к ядерному оружию, но продолжит развивать мирные технологии.

Наталья Жирнова