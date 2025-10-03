Гидрометцентр спрогнозировал раннюю весну в России
В марте 2026 года на большей части территории страны ожидается температура выше нормы
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте 2026 года на большей части территории страны ожидается температура выше нормы. Это может свидетельствовать о раннем приходе весны, передает РИА «Новости».
— Хотя март — это совсем не весенний месяц, но по календарю он таковым является. Ранний приход весны прогнозируется в марте — от западных границ России до Енисея — класс «выше нормы», на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды, — заявил Вильфанд на пресс-конференции.
Ранее Гидрометцентр представил вероятностный прогноз температурного режима в Татарстане на отопительный период 2025/2026 годов. Согласно прогнозу, предстоящая зима ожидается теплее нормы.
