В Советском районе Казани отключат воду 7 октября

Отключение продлится 12 часов

В связи с проведением работ по улучшению и повышению надежности водоснабжения в Советском районе города будет временно прекращена подача воды. Мероприятия включают замену запорной арматуры на водозаборе «Азино», сообщил «Водоканал».

Отключение водоснабжения запланировано на период с 20:00 7 октября 2025 года до 08:00 8 октября 2025 года.

Без воды останутся жители нескольких микрорайонов и улиц:

Ново-Азинской;

Олонецкой;

Каспийской;

1-я Азинской;

2-я Азинской;

3-я Азинской;

Ак. Арбузова;

Халитова;

Сеченова;

П. Алексеева;

Искра — от дома 1 по дом 8;

пр. Победы — четные номера домов от 200 по 230;

Н. Ершова — четные номера домов: 54, 56, 58, 78, 78а, 78б, 80, 80а, нечетные номера домов от 29 по 65;

Галеева;

Новаторов;

Заря;

Дружбы;

Попова;

8-е Марта;

Сибирский Тракт;

Кирпичникова;

Журналистов;

Ак. Губкина;

Зур Урам;

Краснооктябрьской;

Артиллерийской;

С. Лазо;

Беговой;

Уфимской;

Зенитной;

Кавалерийской;

Оборонной;

Космонавтов,1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, 1а, 2/1;

пос. Царицыно — все улицы;

пос. Царицинский Бугор — все улицы.

Наталья Жирнова