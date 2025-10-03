В Советском районе Казани отключат воду 7 октября
Отключение продлится 12 часов
В связи с проведением работ по улучшению и повышению надежности водоснабжения в Советском районе города будет временно прекращена подача воды. Мероприятия включают замену запорной арматуры на водозаборе «Азино», сообщил «Водоканал».
Отключение водоснабжения запланировано на период с 20:00 7 октября 2025 года до 08:00 8 октября 2025 года.
Без воды останутся жители нескольких микрорайонов и улиц:
- Ново-Азинской;
- Олонецкой;
- Каспийской;
- 1-я Азинской;
- 2-я Азинской;
- 3-я Азинской;
- Ак. Арбузова;
- Халитова;
- Сеченова;
- П. Алексеева;
- Искра — от дома 1 по дом 8;
- пр. Победы — четные номера домов от 200 по 230;
- Н. Ершова — четные номера домов: 54, 56, 58, 78, 78а, 78б, 80, 80а, нечетные номера домов от 29 по 65;
- Галеева;
- Новаторов;
- Заря;
- Дружбы;
- Попова;
- 8-е Марта;
- Сибирский Тракт;
- Кирпичникова;
- Журналистов;
- Ак. Губкина;
- Зур Урам;
- Краснооктябрьской;
- Артиллерийской;
- С. Лазо;
- Беговой;
- Уфимской;
- Зенитной;
- Кавалерийской;
- Оборонной;
- Космонавтов,1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, 1а, 2/1;
- пос. Царицыно — все улицы;
- пос. Царицинский Бугор — все улицы.
