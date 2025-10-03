Новости общества

В Советском районе Казани отключат воду 7 октября

14:57, 03.10.2025

Отключение продлится 12 часов

Фото: Walter Randlehoff на Unsplash

В связи с проведением работ по улучшению и повышению надежности водоснабжения в Советском районе города будет временно прекращена подача воды. Мероприятия включают замену запорной арматуры на водозаборе «Азино», сообщил «Водоканал».

Отключение водоснабжения запланировано на период с 20:00 7 октября 2025 года до 08:00 8 октября 2025 года.

Без воды останутся жители нескольких микрорайонов и улиц:

  • Ново-Азинской;
  • Олонецкой;
  • Каспийской;
  • 1-я Азинской;
  • 2-я Азинской;
  • 3-я Азинской;
  • Ак. Арбузова;
  • Халитова;
  • Сеченова;
  • П. Алексеева;
  • Искра — от дома 1 по дом 8;
  • пр. Победы — четные номера домов от 200 по 230;
  • Н. Ершова — четные номера домов: 54, 56, 58, 78, 78а, 78б, 80, 80а, нечетные номера домов от 29 по 65;
  • Галеева;
  • Новаторов;
  • Заря;
  • Дружбы;
  • Попова;
  • 8-е Марта;
  • Сибирский Тракт;
  • Кирпичникова;
  • Журналистов;
  • Ак. Губкина;
  • Зур Урам;
  • Краснооктябрьской;
  • Артиллерийской;
  • С. Лазо;
  • Беговой;
  • Уфимской;
  • Зенитной;
  • Кавалерийской;
  • Оборонной;
  • Космонавтов,1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, 1а, 2/1;
  • пос. Царицыно — все улицы;
  • пос. Царицинский Бугор — все улицы.
Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

