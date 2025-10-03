Талия Минуллина: инвестиции из Индии в Татарстан в прошлом году составили $100 тыс.

Товарооборот достиг $360 млн

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году объем инвестиций из Индии в Татарстан составили около $100 тыс., а товарооборот — $360 млн. Об этом в интервью «РБК Татарстан» рассказала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

— Российско-индийский товарооборот в прошлом году достиг $70,6 млрд, увеличившись, по сравнению с 2023 годом, на 9%. Экспорт из Индии на российский рынок показал рост на 21%. Динамика хорошая. Мы видим огромный потенциал: Индия — большая страна, входящая в топ-5 экономик мира, — сказала она.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

По словам Минулинной, на данный момент необходимо создать определенные условия для того, чтобы товарооборот рос, а договоренности, достигнутые лидерами России и Индии, соблюдались.

Напомним, в ноябре в Казани откроется Генеральное консульство Индии, а перед этим, 8—9 октября, в городе пройдет бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность».

Елизавета Пуншева