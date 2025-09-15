Стали лауреатами всероссийской премии 34 учителя из Татарстана

Каждый лауреат получит выплату в размере 200 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

Удостоены премии за достижения в педагогической деятельности по итогам всероссийского конкурса 2025 года 34 учителя из Татарстана. Об этом стало известно после объявления результатов конкурса, в котором приняли участие 1 250 педагогов из 89 регионов России, передает пресс-служба Минобрнауки республики.

Среди победителей — учителя из школ Казани, Набережных Челнов, а также 13 районов республики: Альметьевского, Апастовского, Буинского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Нижнекамского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского и Черемшанского. Каждый лауреат получит выплату в размере 200 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



На участие в конкурсе могли претендовать учителя, имеющие стаж работы в школе не менее трех лет и ведущие не менее 18 часов занятий в неделю. В 2025 году премию получили педагоги, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования.

Ключевыми критериями оценки являются наличие собственных методических разработок, успехи учеников, а также работа с различными категориями учащихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее раис Татарстана подписал указ о присуждении Госпремии республики за выдающиеся достижения в области педагогики имени М.И. Махмутова в 2025 году.

Рената Валеева