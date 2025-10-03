Исследование: дилеры предлагают более свежие машины, чем частные продавцы

Рынок подержанных автомобилей в Татарстане показал омоложение автопарка

Фото: Максим Платонов

Исследование рынка подержанных автомобилей в Татарстане показало омоложение автопарка. Эксперты выявили четкую сегментацию: дилеры и перекупщики предлагают более свежие машины, чем частные продавцы. Это следует из данных исследования «Авто.ру Бизнес».

Сообщается, что в сегменте российских автомобилей дилеры работают с машинами возрастом 7,1 года, а частники — около 14 лет. Для китайских авто разница меньше: 3,6 года у дилеров против 6,3 года у частных продавцов. Также дилеры демонстрируют меньший пробег: в сегменте китайских автомобилей он составляет 50,7 тыс. км, у частников — 82,9 тыс. км.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ценовая политика показывает интересную картину. Несмотря на лучшие показатели по возрасту и пробегу, автомобили у дилеров не всегда дороже. Средняя цена китайского авто у частников — 1,7 млн рублей, у дилеров — 2,07 млн рублей. За год цены на европейские, японские и корейские автомобили у дилеров выросли на 356 тыс. рублей, тогда как частники и профессиональные продавцы снизили стоимость.



С января по сентябрь продажи новых машин в России снизились на четверть.



Наталья Жирнова