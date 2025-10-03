Четыре автомобиля столкнулись в массовой аварии на Оренбургском тракте
Двое водителей были зажаты в своих машинах
Массовое ДТП случилось минувшей ночью на Оренбургском тракте. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали все участники аварии, сообщает Госавтоинспекиця Казани.
Сообщается, что инцидент начался с наезда автомобиля Lada Granta на машину марки Ford. После удара иномарку отбросило на припаркованный автомобиль Kia, который в этот момент находился на гибкой сцепке с автомобилем ВАЗ-2114. Два человека оказались зажаты между автомобилями.
Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в городские больницы.
Ранее годовалая девочка погибла в ДТП на трассе М-7 в Высокогорском районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».