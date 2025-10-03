Четыре автомобиля столкнулись в массовой аварии на Оренбургском тракте

Двое водителей были зажаты в своих машинах

Массовое ДТП случилось минувшей ночью на Оренбургском тракте. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали все участники аварии, сообщает Госавтоинспекиця Казани.

Сообщается, что инцидент начался с наезда автомобиля Lada Granta на машину марки Ford. После удара иномарку отбросило на припаркованный автомобиль Kia, который в этот момент находился на гибкой сцепке с автомобилем ВАЗ-2114. Два человека оказались зажаты между автомобилями.

Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в городские больницы.

Ранее годовалая девочка погибла в ДТП на трассе М-7 в Высокогорском районе.

Наталья Жирнова