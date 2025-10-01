Новости общества

Годовалая девочка погибла в ДТП на трассе М-7 в Высокогорском районе

21:02, 01.10.2025

Женщина не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Shacman

В Высокогорском районе Татарстана сегодня вечером произошло ДТП, в котором в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла годовалая девочка.

По предварительным данным, около 18:25 на 823-м км трассы М-7 «Волга», 39-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Shacman.

предоставлено прокуратурой Татарстана

— В результате ДТП погибла годовалая пассажирка легкового автомобиля — дочь водителя, — сообщили в правоохранительных органах.

Рената Валеева

