Годовалая девочка погибла в ДТП на трассе М-7 в Высокогорском районе
Женщина не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Shacman
В Высокогорском районе Татарстана сегодня вечером произошло ДТП, в котором в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла годовалая девочка.
По предварительным данным, около 18:25 на 823-м км трассы М-7 «Волга», 39-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Shacman.
— В результате ДТП погибла годовалая пассажирка легкового автомобиля — дочь водителя, — сообщили в правоохранительных органах.
