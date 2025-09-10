В татарстанской колонии пресекли попытку передачи наркотиков и телефонов
В исправительной колонии №2 УФСИН России по Татарстану была пресечена попытка переброса запрещенных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.
Сотрудники колонии задержали мужчину, который пытался передать на территорию учреждения шесть сотовых телефонов и четыре свертка с неизвестным веществом.
Эксперты МВД провели анализ свертков и выяснили, что в них находился наркотик «мефедрон» общей массой 4 грамма. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
