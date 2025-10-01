Москва ответит национализацией на конфискацию российских активов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству

Россия может ответить на возможную конфискацию замороженных российских активов в Европе национализацией имущества иностранных компаний, продолжающих работать на российской территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

Собеседник агентства заявил, что Москва разрабатывает механизм ускоренной приватизации, который позволит оперативно изымать и реализовывать активы, принадлежащие зарубежным владельцам, в случае если Евросоюз перейдет от обсуждений к реальным действиям по передаче российских средств Украине.

Угроза национализации касается сотен западных компаний, включая крупные международные корпорации, такие как UniCredit, Raiffeisen, PepsiCo и Mondelez, которые до сих пор сохраняют свое присутствие на российском рынке. До настоящего момента российские власти ограничивались введением временного управления над активами некоторых компаний.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Данное заявление последовало на фоне активизации дискуссий в Европе о возможности использования замороженных российских активов для финансирования Украины. 1 октября Еврокомиссия выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении ЕК указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на закупку БПЛА в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.



Рената Валеева