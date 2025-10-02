В Казани жители десятков домов остались без горячей воды из-за проблем с дымоходами

В исполкоме города подтверждают, что проблемы с дымоходами выявлены в 53 домах города

Фото: Реальное время

Жители десятков домов в Казани уже несколько месяцев лишены горячего водоснабжения. В мае газовые службы отключили водонагревательные колонки из-за неисправных дымоходов, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



После 85 аварий с газовым оборудованием в прошлом году, 15 из которых привели к отравлению угарным газом, газовики решили перекрыть подачу газа к неисправным колонкам в целях безопасности.



В исполкоме Казани подтверждают, что проблемы с дымоходами выявлены в 53 домах города. Три из них признаны аварийными и подлежат расселению, в одном дефекты устранили в рамках ремонта, а в остальных 49 колонки отключены из соображений безопасности.

Сообщается, что по 37 многоквартирным домам принято решение о включении их в программу капитального ремонта и готовится соответствующее постановление кабмина. Работы планируется завершить в 24 домах в этом году, а в оставшихся 13 — в следующем.



Рената Валеева