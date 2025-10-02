Мишустин: более 80% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются

Правительство направит 105 млрд рублей в ближайшие 3 года на подготовку квалифицированных специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о высокой востребованности выпускников российских колледжей на рынке труда. Об этом он сообщил в ходе общения с победителями и призерами конкурса «Мастер года».

— Независимые эксперты высоко оценивают готовность выпускников колледжей к профессиональной деятельности. Большинство из них, более 80%, хорошо трудоустраиваются, — подчеркнул глава правительства.

Мишустин отметил, что успешному трудоустройству способствует демонстрационный экзамен, который позволяет оценить не только теоретические знания, но и практические навыки, полученные в процессе обучения. «По поручению президента это стало основной формой итоговой аттестации», — добавил он.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Премьер-министр также анонсировал выделение значительных средств на поддержку системы среднего профессионального образования.

— Правительство направит 105 млрд рублей в ближайшие 3 года на подготовку квалифицированных специалистов, — заявил Мишустин.

Эти средства, в частности, будут направлены на расширение программы «Профессионалитет».

Рената Валеева