В Татарстане проиндексировали государственные стипендии

А также установили нормы стоимости дневного рациона питания студентов

Фото: Максим Платонов

С 2026 года в Татарстане вводятся новые размеры государственных стипендий для учащихся разных уровней образования. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации республики. Его подписал вице-премьер Татарстана Алексей Песошин.

Аспиранты вузов будут получать 3 093 рубля в месяц с повышением до 3 480 рублей к 2028 году. Студенты вузов начнут с 2 263 рублей, потом это перейдет в 2 546 рублей к 2028 году.

Для учащихся колледжей и техникумов установлены выплаты в размере 824 рублей с увеличением до 927 рублей к 2028 году. Студентам рабочих специальностей полагается 590 рублей в месяц, которые вырастут до 665 рублей. Аспиранты научных учреждений получат более высокие выплаты — от 8 384 до 9 431 рубля за указанный период.

Также утверждены новые нормативы стоимости питания для студентов и спортсменов училища олимпийского резерва. Дневной рацион для студентов будет стоить 87,94 рубля в 2026 году, 91,46 рубля в 2027 году и 95,12 рубля в 2028 году. Для учащихся училища олимпийского резерва установлены дифференцированные нормы питания от 562 до более чем 1 000 рублей в день в зависимости от вида спорта и интенсивности тренировок.



Наталья Жирнова