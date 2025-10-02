В Татарстане запустят пять новых производств с более 1 млрд рублей инвестиций

Реализация новых проектов позволит создать 183 рабочих места в регионе

Фото: Динар Фатыхов

На территориях опережающего развития (ТОР) Татарстана запустят пять новых производств с общим объемом инвестиций в сумме более 1 млрд рублей. Проекты были одобрены на заседании комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОР.

Реализация новых проектов позволит создать 183 рабочих места в регионе.

Три проекта будут реализованы на ТОР «Менделеевск»:

ООО «ПАРТНЕР ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» — производство строительных металлических конструкций. Объем инвестиций составит 350 млн рублей, будет создано 63 рабочих места.

ООО «ЗАЛП» — организация производства алюминиевых профилей. Объем инвестиций — около 315 млн рублей, будет создано 25 рабочих мест.

ООО «СП ТАНТ» — завод по производству грузовых электрических транспортных средств. Объем инвестиций — около 8 млн рублей, будет создано 24 рабочих места.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На ТОР «Набережные Челны» будет запущен проект:

ООО «Титан-М» — организация производства сварных балок.

На ТОР «Зеленодольск» будет реализован проект:

ООО «ФАБРИКА КУХНИ «КРУАССАН» — организация высокотехнологичного пищевого производства готовых изделий. Общий объем инвестиций составит около 280 млн рублей, будет создано 56 рабочих мест.

Ранее в Татарстане предложили построить Центр автоматизации и аддитивных технологий.

Рената Валеева