В Татарстане предложили построить Центр автоматизации и аддитивных технологий

Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором были рассмотрены проекты в области автоматизации, безопасности, химии, биотехнологии и управления технологическими процессами.

Особое внимание было уделено предложению компании «Роботех» (Пермь) о создании в республике Центра автоматизации и аддитивных технологий. Гендиректор компании Денис Худяков подчеркнул, что центр будет способствовать внедрению инновационных технологий роботизации и промышленной 3D-печати, а также созданию единой экосистемы для цифровой трансформации предприятий. Минниханов отметил важность промышленной роботизации для повышения конкурентоспособности экономики и предложил подготовить соглашение о сотрудничестве с «Роботехом».

Также Минниханов подчеркнул тесные связи Татарстана с «Росатомом» после доклада директора по развитию АО «Росатом Химия» Кристины Тихомировой и призвал к рассмотрению перспективных направлений сотрудничества татарстанских предприятий с компанией.

На заседании также были представлены разработки ООО «Аргус-Спектр» (Санкт-Петербург) в области беспроводных систем пожарной безопасности и охраны периметра, а также инновационные биотехнологические разработки КФУ, направленные на повышение эффективности нефтедобычи и решение экологических проблем. Александр Гордеев, научный сотрудник Центра АгроЭкоБиотехнологии Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ, представил биосурфактанты, увеличивающие нефтеотдачу пластов, и органоминеральные комплексы для биоремедиации загрязненных территорий. Рустам Минниханов поддержал предложение о пилотном внедрении этих технологий.

Гендиректор «Йокогава Электрик СНГ» Александр Резанов представил доклад об основах безопасной эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

Ранее о развитии аддитивных технологий рассказал глава АН РТ и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Рената Валеева