На Волге обнаружили крупный нефтяной разлив

Ущерб составил более 1,1 миллиона рублей

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный Волге в результате загрязнения нефтепродуктами в Астрахани, в более чем 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Маслянистое пятно было обнаружено в районе «Старого моста» и ЖК «Атмосфера».

Материалы дела переданы в полицию для установления виновных лиц и возбуждения уголовного дела по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».

