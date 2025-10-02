На Волге обнаружили крупный нефтяной разлив
Ущерб составил более 1,1 миллиона рублей
Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный Волге в результате загрязнения нефтепродуктами в Астрахани, в более чем 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
Маслянистое пятно было обнаружено в районе «Старого моста» и ЖК «Атмосфера».
Материалы дела переданы в полицию для установления виновных лиц и возбуждения уголовного дела по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».