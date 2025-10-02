Новости происшествий

На Волге обнаружили крупный нефтяной разлив

17:55, 02.10.2025

Ущерб составил более 1,1 миллиона рублей

Фото: Реальное время

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный Волге в результате загрязнения нефтепродуктами в Астрахани, в более чем 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Маслянистое пятно было обнаружено в районе «Старого моста» и ЖК «Атмосфера».

Реальное время / realnoevremya.ru

Материалы дела переданы в полицию для установления виновных лиц и возбуждения уголовного дела по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».

Рената Валеева

