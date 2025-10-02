Орбан: Венгрия не будет обсуждать передачу активов России для Украины

«Раз эти деньги принадлежат не нам, то мы не будем их трогать», — сказал премьер-министр

Фото: Максим Платонов

Венгрия не намерена присоединяться к инициативам Евросоюза, направленным на использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет «Интерфакс».

— Если ЕС примет такое решение, то мы не будем в этом участвовать, — подчеркнул Орбан.

По словам венгерского премьера, власти страны не хотят нести ответственность за возможные последствия подобных действий.

— Нужно смотреть, чьи это деньги. Раз эти деньги принадлежат не нам, то мы не будем их трогать, — заявил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Орбан также рассказал, что на встрече европейских лидеров в Копенгагене премьер-министр Бельгии Барт де Вевер представил «очень полезную презентацию» о возможных последствиях изъятия активов РФ, и его прогноз был «не особо оптимистичным».

Ранее, в понедельник, Орбан заявил, что Россия обеспечивает энергетическую безопасность Венгрии и замена надежного российского поставщика на другого, менее надежного, не имеет смысла.



Рената Валеева