В Иннополисе представили цифровой реестр кадров для рынка беспилотников

В реестре собрана информация о специалистах и их навыках, профильных мероприятиях, соревнованиях, образовательных программах и данные о рынке труда

На проходящем в Иннополисе форуме Digital Innopolis Days 2025 презентовали цифровой реестр кадров, предназначенный для рынка беспилотных авиационных систем (БАС). Он станет площадкой для специалистов, работодателей, образовательных учреждений и власти, связанных с индустрией БПЛА.

Разработчиками выступили специалисты Университета 2035 и Университета Иннополис. К концу года ожидается, что новой экосистемой будут пользоваться около 20 тыс. специалистов в сфере.



Пользователям платформы доступны:

календарь отраслевых конференций и фестивалей;

каталог беспилотников с информацией от компаний-производителей;

новости рынка БАС и аналитические материалы;

возможность создания цифрового профиля с указанием квалификации, образования и профессиональных достижений;

персонализированные образовательные программы на основе профиля;

возможность записи на образовательные программы непосредственно в сервисе;

размещение вакансий с конкретными требованиями к специалистам или студентам (для организаций, в том числе образовательных).

— Платформа призвана не только сократить время, затраченное на поиск работников, но и сформировать сбалансированный и быстро адаптирующийся рынок труда. В перспективе такой рынок сможет гибко реагировать на технологические вызовы и обеспечивать национальный суверенитет в сфере БАС, — отметил замдиректора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Андрей Вельдяев.

Минтранс разработал проект приказа о введении обязательного свидетельства для операторов БПЛА. Документ предусматривает выдачу специальных свидетельств внешним пилотам, управляющим беспилотными системами с земли.



Рената Валеева