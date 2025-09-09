В России с 2026 года обязуют получать права на управление дронами

С 1 марта 2026 документ будет указывать, какими именно беспилотниками может управлять оператор

Фото: Артем Дергунов

Минтранс разработал проект приказа с изменениями в ФАП от 10 февраля 2014 г. о введении обязательного свидетельства для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ предусматривает выдачу специальных свидетельств внешним пилотам, управляющим беспилотными системами с земли. Проект уже направлен на рассмотрение в специальные организации, сообщают «Ведомости».

Согласно данным, в свидетельство будут вноситься отметки о типе управляемого беспилотника: самолет, дирижабль, планер, винтокрыл или воздушное судно с системой увеличения подъемной силы. Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Для получения свидетельства кандидатам потребуется высшее инженерное или естественно-научное образование, год опыта в авиационной сфере и успешная сдача экзаменов. Необходимо будет подтвердить практический опыт как на самих БПЛА, так и на тренажерах.

Эксперты отмечают, что введение аттестации систематизирует работу с беспилотниками и облегчит трудоустройство специалистов. При этом обсуждается вопрос дифференциации требований в зависимости от массы и назначения дронов.

Отмечается, что в России не было выдано ни одного подобного свидетельства, несмотря на то, что соответствующая норма была включена в Воздушный кодекс еще в 2015 году.

Наталья Жирнова