«Завод «Элекон» планирует выплатить акционерам 2 млрд рублей дивидендов

17:15, 02.10.2025

Владельцы обыкновенных акций могут рассчитывать на получение 187,58 рубля в расчете на одну акцию

Фото: Роман Хасаев

Казанское акционерное общество «Завод «Элекон» может выплатить дивиденды в размере 2 млрд рублей по итогам 9 месяцев текущего года. Совет директоров компании дал соответствующую рекомендацию акционерам, сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

Владельцы обыкновенных акций могут рассчитывать на получение 187,58 рубля в расчете на одну акцию. Датой, определяющей круг лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 16 ноября 2025 года.

«Завод «Элекон» — крупное казанское предприятие, являющееся основным поставщиком цилиндрических соединителей для оборонной промышленности. Продукция этого предприятия установлена на российских ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах: СС-19, СС-20, «Тополь-М», практически на всех космических кораблях, спутниках и станциях, включая МКС. Оборудование применяется в военной и гражданской авиации, а также на кораблях и подводных лодках, танках Т-72, Т-80, Т-90.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в феврале 2025 года совет директоров «Завода «Элекон» принял решение направить на выплату дивидендов 2,9 млрд рублей по итогам 2022—2023 годов. Тогда владельцы обыкновенных акций получили 281,36 рубля на одну акцию. Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 года будет принято на общем собрании акционеров.

Рената Валеева

Экономика

