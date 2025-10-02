Из Казани запустили новый автобусный маршрут в Ташкент — дорога займет 1 день 20 часов

Автобус отправляется из Казани по средам и субботам

Фото: Динар Фатыхов

С автовокзала «Восточный» в Казани начал курсировать новый международный автобусный маршрут, связывающий столицу Татарстана со столицей Узбекистана — Ташкентом. Первый рейс отправился 1 октября, сообщили в мэрии.

Автобус отправляется из Казани по средам и субботам в 9:30. Время в пути до конечной точки маршрута — автовокзала «Сабир Рахимов» в Ташкенте — составляет 1 день 20 часов, прибытие — в 7:30.

Из Ташкента автобус отправляется по вторникам и пятницам в 17:30 по местному времени.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перевозчик напоминает пассажирам о необходимости иметь при себе следующие документы:

для нерезидентов РФ — паспорт иностранного гражданина;

для граждан России — загранпаспорт.

Напомним, авиакомпания Nordwind Airlines с 11 ноября запустит прямые рейсы по маршруту Казань — Краснодар. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Рената Валеева