Минниханов обсудил вопросы безопасности с директором Росгвардии Золотовым

Он поблагодарил за вклад, который сотрудники Росгвардии вносят в обеспечение безопасности жителей Татарстана

В рамках рабочей поездки в Москву раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором Росгвардии, Героем России, генералом армии Виктором Золотовым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности на территории республики, а также меры по укреплению правопорядка и повышению эффективности взаимодействия органов госвласти республики с подразделениями Росгвардии.

Золотов выразил признательность Минниханову за поддержку в решении вопросов, относящихся к компетенции ведомства, и за помощь, оказываемую росгвардейцам, выполняющим служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО.

Раис Татарстана, в свою очередь, поблагодарил директора Росгвардии за вклад, который военнослужащие и сотрудники Росгвардии вносят в обеспечение безопасности жителей республики.

Рената Валеева