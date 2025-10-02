В Казани не ходят трамваи по маршруту №5 и №7

Причина остановки транспорта — ДТП

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по транспорту Казани сообщил, что трамваи по маршрутам №5 и №7 приостановили работу.

— На перекрестке проспекта Победы и Губкина произошло ДТП с участием трамвая и автобуса. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — сказано в сообщении комитета.

МУП «Метроэлектротранс» сообщило, что ожидают приезда ГАИ. Это уже вторая остановка работы трамваев сегодня. Ранее переставал ходить электротранспорт по маршруту №4 из-за ДТП с участием трамвая и нескольких машин.

Наталья Жирнова