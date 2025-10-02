Вице-премьер Татарстана Шайхутдинов рассказал, какими ИИ он пользуется

Чиновник призвал не отключать критическое мышление при работе с диджитал-помощниками

Фото: Артем Дергунов

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов назвал ИИ, которыми он пользуется, в приветственной речи в честь открытия Digital Innopolis Days.

— Как говорят некоторые, искусственный интеллект необходим тем, кому не хватает своего. Но на самом деле к этому нужно относиться критически. Многие из вас, наверное, пользуются в быту платформами искусственного интеллекта. Я, например, пользуюсь тремя — это QWEN, DeepSeek и Perplexity, — заявил чиновник.

Шайхутдинов отметил, что искусственный интеллект является очень удобным инструментом. Однако «самое главное — никогда не отключать критическое мышление».

— Все же в первую очередь мы с вами опираемся на людей, — заявил он.

Елизавета Пуншева