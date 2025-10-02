Золото может подорожать до $4000 из-за кризиса в США

С начала года драгоценный металл сильно вырос в цене, прибавив около 47%

Фото: Реальное время

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости золота на мировом рынке в случае затягивания политического кризиса в США. Как сообщает РИА «Новости», по мнению научного сотрудника Института Гайдара Кирилла Черновола, цена драгоценного металла может превысить отметку в $4000 за унцию.

Исторический рекорд был зафиксирован недавно, когда стоимость золота впервые в истории преодолела отметку сначала в $3850, а потом в $3900. С начала года драгоценный металл сильно подорожал, прибавив около 47% в цене.

Аналитики отмечают, что в условиях политического кризиса, известного как шатдаун, который сейчас происходит в США, золото традиционно выступает в роли защитного актива. В то время как фондовые индексы Штатов демонстрируют неоднозначную динамику, инвесторы активно вкладываются в драгоценный металл, рассматривая его как надежное убежище для капиталовложений.



Наталья Жирнова