«Летай» модернизировал сеть к учебному сезону

Сеть укрепили вблизи школ в двух микрорайонах Казани, рядом с Атнинским техникумом и социальными учреждениями в Тюлячах

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

С началом учебного года «Летай» зафиксировал рост пользовательской активности на базовых станциях (БС), покрывающих связью территории вблизи школ, ссузов и вузов. Локально объем трафика увеличился на 30%. Оператор заранее усилил телеком-инфраструктуру в местах с наибольшей нагрузкой.

Так, в сентябре появились две новые БС в казанских микрорайонах Азино-2 и Гаилэ, рядом с образовательными учреждениями и ЖК. Мобильную связь также укрепили в районе Атнинского сельхозтехникума им. Г. Тукая. После модернизации площадок в Тюлячах пропускная способность мобильного интернета повысилась вдвое на территории ледового дворца, детского центра, бассейна и школы.

«Всего в прошлом месяце «Летай» нарастил емкость 12 базовых станций в 9 населенных пунктах РТ, — сообщил гендиректор ООО «ТМТ» Михаил Воробьев. — Фокус внимания сместился на локации вблизи учебных заведений, где наблюдается повышенная активность абонентов. В целом более 300 телеком-площадок обеспечивают учащимся и педагогам ресурсы, необходимые для комфортного пользования цифровыми сервисами».

Обращаем внимание: по требованию органов власти в целях безопасности граждан операторы обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС. Местами снижено качество связи из-за интенсивной работы РЭП.

