В Татарстане за прошедшие сутки произошло 10 пожаров

Половина из них произошла в жилом секторе

В течение суток пожарные подразделения реагировали на 10 возгораний, из которых 5 произошли в жилом секторе, сообщает МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 11 раз выезжали на ложные вызовы. Специалисты также активно взаимодействовали с другими экстренными службами, совершив 5 выездов для оказания помощи. Важной частью работы стало участие в ликвидации последствий ДТП — пожарные привлекались к таким операциям 12 раз.

На водных объектах региона за отчетный период происшествий не зафиксировано. За сутки в российских лесах потушено девять пожаров.

Наталья Жирнова