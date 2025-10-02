За сутки в российских лесах потушено девять пожаров
Они возникли в восьми регионах страны
За прошедшие сутки в России потушили девять лесных пожаров в восьми регионах страны. Об этом сообщили в телеграм-канале Авиалесоохраны.
На данный момент службы борются еще с двумя возгораниями в двух регионах страны. Всего в тушении было задействовано 163 человека, 46 единиц техники и 1 воздушное судно.
На данный момент особый противопожарный режим действует в 34 регионах, а пожароопасный сезон введен в 76. За сутки один регион вышел из списка с особым режимом, связанным с опасностью пожаров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».