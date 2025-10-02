За сутки в российских лесах потушено девять пожаров

Они возникли в восьми регионах страны

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили девять лесных пожаров в восьми регионах страны. Об этом сообщили в телеграм-канале Авиалесоохраны.



На данный момент службы борются еще с двумя возгораниями в двух регионах страны. Всего в тушении было задействовано 163 человека, 46 единиц техники и 1 воздушное судно.

На данный момент особый противопожарный режим действует в 34 регионах, а пожароопасный сезон введен в 76. За сутки один регион вышел из списка с особым режимом, связанным с опасностью пожаров.



Наталья Жирнова