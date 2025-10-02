К «Казань Экспо» запустят дополнительные электрички из-за концертов Гуфа и Евы Польны
Это будет сделано для удобства горожан в дни концертов артистов
В связи с проведением концертных мероприятий в международном выставочном центре «Казань Экспо» 4, 5 и 11 октября будут назначены дополнительные пригородные поезда, сообщила мэрия Казани.
Согласно расписанию, к «Экспо» запустят дополнительные электрички для концертов:
- Guf — 4 октября;
- Ева Польна — 5 октября;
- «Симфоническое кино. Юбилейный концерт — 15 лет» — 11 октября.
Для удобства пассажиров организовано движение двух составов. Электричка №7604 отправится со станции Казань в 18:04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24. Обратно в столицу Татарстана пассажиры смогут вернуться на поезде №7603, который отправится в 21:42 и прибудет на конечную станцию в 22:10. По информации пресс-службы АО «Содружество», поезда будут следовать по маршруту без промежуточных остановок, что позволит сократить время в пути для пассажиров.
В Татарстане из-за перехода на зимний период изменится график движения пригородных поездов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».