Экспорт мяса птицы из России в Китай вырос на 17,8% и достиг $321,7 млн

Россия заняла второе место среди основных поставщиков мяса птицы на китайский рынок

Фото: Максим Платонов

В январе — августе 2025 года Россия экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на сумму $321,7 млн, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($272,98 млн). Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного управления КНР, пишет «Интерфакс».

В августе поставки достигли $51,2 млн, что превышает показатели августа 2024 года ($39,1 млн) и июля 2025 года ($43,2 млн).

Благодаря такому росту Россия заняла второе место среди основных поставщиков мяса птицы на китайский рынок, обогнав Таиланд ($311,3 млн за 8 месяцев). Лидером остается Бразилия, экспорт которой в Китай за январь — август составил $793,8 млн.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Китай закупает продукцию птицеводства в 12 странах. Среди других значимых поставщиков — США ($59,9 млн) и Белоруссия ($33,8 млн).

Стоит отметить, что в 2024 году объем поставок мяса птицы из России в Китай составил $430 млн, что на 7,3% меньше, чем в 2023 году ($463,9 млн). Ведущим поставщиком в 2024 году была Бразилия ($1,57 млрд).

Поставки индийской говядины в Россию в июле 2025 года увеличились в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева