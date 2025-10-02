Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Ранее Forbes ставили его на первую строчку в 2021 году

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье состояние достигло отметки в $500 млрд. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным на вечер 1 октября, основатель компаний SpaceX, Tesla, xAI и владелец социальной сети X возглавляет список богатейших людей планеты с состоянием в $490,8 млрд. Сообщается, что это на 75,2 млрд больше, чем в прошлом месяце.

Маск впервые занял позицию самого богатого человека в мире еще в сентябре 2021 года. С тех пор его положение в рейтинге неоднократно менялось — он то уступал первенство другим миллиардерам, то вновь возвращал себе лидирующую позицию.

Ранее Tesla и Samsung заключили соглашение на поставку чипов на $16,5 млрд.

Наталья Жирнова